Эксперты рассказали о ходе исследований по выявлению антител к COVID-19 в России

В частной клинике «Инвитро» рассказали о ходе исследований по выявлению антител к COVID-19 в России.

Об этом сообщает телеканал «360».

За месяц тесты сдали более 250 тыс. человек по всей страны. Из предварительных итогов следует, что у 15% из них подтверждён так называемый иммунный ответ, то есть у них обнаружены антитела.

Чаще всего тестирование проходили в столичном регионе. Положительные результаты получили 18,4% жителей Москвы и 20,2% жителей Подмосковья.

В Санкт-Петербурге антитела обнаружены у 16%, в Ленинградской области — у 17%.

Лидером среди тех, у кого подтвердили иммунный ответ, оказался Северо-Кавказский федеральный округ — 35%.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки коронавирус выявили у 8 246 человек в 83 регионах.