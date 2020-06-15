Эксперты рассказали о ходе исследований по выявлению антител к COVID-19 в России

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В частной клинике «Инвитро» рассказали о ходе исследований по выявлению антител к COVID-19 в России.
Эксперты рассказали о ходе исследований по выявлению антител к COVID-19 в России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

За месяц тесты сдали более 250 тыс. человек по всей страны. Из предварительных итогов следует, что у 15% из них подтверждён так называемый иммунный ответ, то есть у них обнаружены антитела.

Чаще всего тестирование проходили в столичном регионе. Положительные результаты получили 18,4% жителей Москвы и 20,2% жителей Подмосковья.

В Санкт-Петербурге антитела обнаружены у 16%, в Ленинградской области — у 17%.

Лидером среди тех, у кого подтвердили иммунный ответ, оказался Северо-Кавказский федеральный округ — 35%.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки коронавирус выявили у 8 246 человек в 83 регионах.

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