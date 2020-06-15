В Минкомсвязи прокомментировали сообщения о законопроекте о запрете на блокировку Telegram
- Reuters
«Я про это ничего не знаю», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, такое решение не обсуждалось.
Депутаты от «Справедливой России» предлагают запретить блокировку Telegram при введении режимов повышенной готовности и ЧС, так как мессенджер является одним из основных «источников получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».