В Минкомсвязи прокомментировали сообщения о законопроекте о запрете на блокировку Telegram

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин прокомментировал сообщение о том, что в Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС.

«Я про это ничего не знаю», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, такое решение не обсуждалось.

Депутаты от «Справедливой России» предлагают запретить блокировку Telegram при введении режимов повышенной готовности и ЧС, так как мессенджер является одним из основных «источников получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».