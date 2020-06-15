Омбудсмен прокомментировала задержание подростка за подготовку убийства в школе

Уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области Нина Болдырева прокомментировала ситуацию с подростком, готовившим массовое убийство в школе.

«Не все данные нам известны, поскольку преступление, в котором подозревается подросток, тяжкое», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, у подростка есть и отец, и мать, но отец не проживает с семьёй. Как отметила Болдырева, обращений от родителей не поступало.

«Это событие, конечно, очень беспокоит и тревожит. У нас в четверг состоится заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Этот вопрос, по всей вероятности, будет дополнительным вопросом обсуждения этой комиссии», — сказала омбудсмен.

Как добавила Болдырева, будут приняты дополнительные меры по профилактике подобного рода правонарушений.

ФСБ России задержала в Волгограде подростка 2005 года рождения, готовившего массовое убийство в школе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК России. Кроме того, планируется принятие дополнительного процессуального решения по статье о подготовке к убийству двух и более лиц.