Омбудсмен прокомментировала задержание подростка за подготовку убийства в школе
- РИА Новости
«Не все данные нам известны, поскольку преступление, в котором подозревается подросток, тяжкое», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, у подростка есть и отец, и мать, но отец не проживает с семьёй. Как отметила Болдырева, обращений от родителей не поступало.
«Это событие, конечно, очень беспокоит и тревожит. У нас в четверг состоится заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Этот вопрос, по всей вероятности, будет дополнительным вопросом обсуждения этой комиссии», — сказала омбудсмен.
Как добавила Болдырева, будут приняты дополнительные меры по профилактике подобного рода правонарушений.
ФСБ России задержала в Волгограде подростка 2005 года рождения, готовившего массовое убийство в школе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК России. Кроме того, планируется принятие дополнительного процессуального решения по статье о подготовке к убийству двух и более лиц.