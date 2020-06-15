Кардиолог рассказал, как корректировать пульс в домашних условиях

Мехман Мамедов, профессор, доктор медицинских наук, кардиолог, эксперт Лиги здоровья нации, рассказал, как корректировать пульс в домашних условиях.

«В первую очередь необходимо выяснить причину повышенного пульса. Ведь их может быть много: от внешних воздействий, например погоды, психосоматических нарушений и стрессов, до внутренних проявлений разнообразных заболеваний», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По словам Мамедова, при тахикардии можно сделать дыхательную гимнастику и массаж глаз. Также допустимы успокоительные лекарственные травы, добавил он.

«При пониженном пульсе принимаются так называемые биостимуляторы, а именно чёрный шоколад и кофе», — сообщил кардиолог.

Как отметил Мамедов, практикуют и процедуры для увеличения притока крови к жизненно важным органам, например такое упражнение, как поднятие ног.

Рекомендацию принять тёплую ванну эксперт назвал опасной.

«К врачу надо обращаться при общей слабости, если сбит пульс, при наличии головокружений и потере работоспособности», — заключил он.

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