В Россию из Южной Кореи вывозным рейсом вернулись 259 человек, половина из них проживает во Владивостоке. Ещё 114 пассажиров транзитными рейсами вылетели в Москву и Иркутск, сообщил Минтранс Приморского края.

«111 пассажиров транзитом отправились в Москву, ещё трое — в Иркутск. 85 человек разместили в обсерваторах Владивостока, остальные в течение двух недель будут соблюдать обязательный карантин по месту жительства», — приводит сообщение ведомства правительство региона.

Ранее Минкомсвязь России представила график 46 вывозных авиарейсов до 17 июня.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что с начала марта из-за границы вернулись на родину более 240 тыс. граждан России.