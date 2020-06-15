В Россию из Южной Кореи вывозным рейсом вернулись 259 человек
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«111 пассажиров транзитом отправились в Москву, ещё трое — в Иркутск. 85 человек разместили в обсерваторах Владивостока, остальные в течение двух недель будут соблюдать обязательный карантин по месту жительства», — приводит сообщение ведомства правительство региона.
Ранее Минкомсвязь России представила график 46 вывозных авиарейсов до 17 июня.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что с начала марта из-за границы вернулись на родину более 240 тыс. граждан России.