Роспотребнадзор советует не заселять в номер людей, не живущих вместе

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Роспотребнадзор рекомендует гостиницам не заселять в один номер людей, которые ранее не контактировали друг с другом, потому что это создаёт риски инфицирования при тесном контакте.
Роспотребнадзор советует не заселять в номер людей, не живущих вместе
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Там пояснили, что пункт рекомендаций звучит так: «размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного».

«То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Краснодарском крае заявили, что с 12 июня в регионе откроются отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.

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