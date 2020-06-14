Роспотребнадзор советует не заселять в номер людей, не живущих вместе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Там пояснили, что пункт рекомендаций звучит так: «размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного».
«То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте», — заявили в Роспотребнадзоре.
Ранее в Краснодарском крае заявили, что с 12 июня в регионе откроются отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.