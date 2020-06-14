В Петербурге загружено более 80% коек для пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 загружен более чем на 80%.
В Петербурге загружено более 80% коек для пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев телеканалу «Санкт-Петербург».

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остаётся сложной. Коэффициент распространения — около 0,8, пандемия ещё до конца не пошла на спад. Количество (свободного) коечного фонда в среднем за последнюю неделю составляло около 18%», — сказал он.

По словам Эргашева, «это говорит о том, что... зачастую определённого количества коек недостаточно».

Ранее сообщалось, что в Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить