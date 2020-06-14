В Петербурге загружено более 80% коек для пациентов с коронавирусом

В Санкт-Петербурге коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 загружен более чем на 80%.

Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев телеканалу «Санкт-Петербург».

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остаётся сложной. Коэффициент распространения — около 0,8, пандемия ещё до конца не пошла на спад. Количество (свободного) коечного фонда в среднем за последнюю неделю составляло около 18%», — сказал он.

По словам Эргашева, «это говорит о том, что... зачастую определённого количества коек недостаточно».

Ранее сообщалось, что в Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19.