Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма Вооружённых сил России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что станет настоятелем собора Воскресения Христова — главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.

«Я принял решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», — цитирует ТАСС патриарха.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.

В мае в Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.

В августе 2019 года сообщалось, что в звоннице главного храма Вооружённых сил России установили ансамбль колоколов весом более 20 тонн, украшенный барельефами с изображением ключевых событий Великой Отечественной войны.