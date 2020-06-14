Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма Вооружённых сил России

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что станет настоятелем собора Воскресения Христова — главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.
Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма Вооружённых сил России
  • АГН «Москва»

«Я принял решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», — цитирует ТАСС патриарха.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.

В мае в Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России. 

В августе 2019 года сообщалось, что в звоннице главного храма Вооружённых сил России установили ансамбль колоколов весом более 20 тонн, украшенный барельефами с изображением ключевых событий Великой Отечественной войны.

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