Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма Вооружённых сил России
- АГН «Москва»
«Я принял решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», — цитирует ТАСС патриарха.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.
В мае в Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
В августе 2019 года сообщалось, что в звоннице главного храма Вооружённых сил России установили ансамбль колоколов весом более 20 тонн, украшенный барельефами с изображением ключевых событий Великой Отечественной войны.