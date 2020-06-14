Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооружённых сил России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова — главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.

Об этом информирует РИА Новости.

Председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин отметил, что «освящение храма похоже на день рождения человека».

Он рассказал, что «иногда даже устанавливают специальные праздники в честь освящения великих храмов, а это не просто храм, а патриарший собор во имя Воскресения Христова и главный храм Вооружённых сил России».

В мае в Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.

В августе 2019 года сообщалось, что в звоннице главного храма ВС России установили ансамбль колоколов весом более 20 тонн, украшенный барельефами с изображением ключевых событий Великой Отечественной войны.