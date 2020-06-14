Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооружённых сил России

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова — главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооружённых сил России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин отметил, что «освящение храма похоже на день рождения человека».

Он рассказал, что «иногда даже устанавливают специальные праздники в честь освящения великих храмов, а это не просто храм, а патриарший собор во имя Воскресения Христова и главный храм Вооружённых сил России».

В мае в Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России. 

В августе 2019 года сообщалось, что в звоннице главного храма ВС России установили ансамбль колоколов весом более 20 тонн, украшенный барельефами с изображением ключевых событий Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить