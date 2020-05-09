Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России в Twitter.

«Строительство главного храма Вооружённых сил Российской Федерации завершено», — заявили в оборонном ведомстве.

В августе 2019 года сообщалось, что в звонницу главного храма ВС России установили ансамбль колоколов весом более 20 тонн, украшенный барельефами с изображением ключевых событий Великой Отечественной войны.