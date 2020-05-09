Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России
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Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России в Twitter.
«Строительство главного храма Вооружённых сил Российской Федерации завершено», — заявили в оборонном ведомстве.
Строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации завершено#МинобороныРоссии#АрмияРоссии#ГлавныйХрамВСРФ#ДорогаПамяти#ДеньПобеды#9Мая#ВоенныеСтроителиpic.twitter.com/LxVJQm0zSk— Минобороны России (@mod_russia) May 9, 2020
В августе 2019 года сообщалось, что в звонницу главного храма ВС России установили ансамбль колоколов весом более 20 тонн, украшенный барельефами с изображением ключевых событий Великой Отечественной войны.