В Совфеде оценили идею назначения пособий без предоставления справок
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«Большинство россиян заняты тем, что вынуждены собирать различные справки, чего бы это ни касалось. Это хождение по мукам, и хорошо, что правительство это поняло. Это хорошее нововведение, дань времени. Можно только поддерживать такие тенденции», — сказал сенатор.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки.
Распоряжение предусматривает расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат.