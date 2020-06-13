В Совфеде оценили идею назначения пособий без предоставления справок

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT распоряжение, согласно которому гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки.

«Большинство россиян заняты тем, что вынуждены собирать различные справки, чего бы это ни касалось. Это хождение по мукам, и хорошо, что правительство это поняло. Это хорошее нововведение, дань времени. Можно только поддерживать такие тенденции», — сказал сенатор.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки.

Распоряжение предусматривает расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат.