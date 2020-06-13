В Совфеде оценили идею назначения пособий без предоставления справок

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT распоряжение, согласно которому гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки.
В Совфеде оценили идею назначения пособий без предоставления справок
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«Большинство россиян заняты тем, что вынуждены собирать различные справки, чего бы это ни касалось. Это хождение по мукам, и хорошо, что правительство это поняло. Это хорошее нововведение, дань времени. Можно только поддерживать такие тенденции», — сказал сенатор.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки.

Распоряжение предусматривает расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат.

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