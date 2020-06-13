Пособия и выплаты в России смогут назначать без предоставления справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трёх до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — сообщили в правительстве.

Задачу сделать получение социальной помощи простым и доступным поставил кабмину президент России Владимир Путин, отметили там.

«Ряд выплат назначается на региональном уровне. Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке», — уточнили в правительстве.

Распоряжение предусматривает расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат.

Ранее Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.

На эти цели выделено более 145 млн рублей.