Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. На эти цели выделено более 145 млн рублей.
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
  • РИА Новости

«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении правительства.

Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

Выплаты планируется делать через Пенсионный фонд, подать заявление в электронной форме можно будет через портал госуслуг.

За поддержкой можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

28 мая стало известно, что правительство России выделит регионам более 22 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

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