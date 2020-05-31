Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
- РИА Новости
«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении правительства.
Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.
Выплаты планируется делать через Пенсионный фонд, подать заявление в электронной форме можно будет через портал госуслуг.
За поддержкой можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.
28 мая стало известно, что правительство России выделит регионам более 22 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.