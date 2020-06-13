Губернатор рассказал о смертности от коронавируса в Подмосковье в мае

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число умерших в Подмосковье в мае составило 1606 человек, из них у 506 был подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

«Пик смертности, как мы и предполагали, приходится на май. Там есть квалификация, когда умирают с подтверждённым коронавирусом, — это 506 человек у нас в мае, ещё 900 — с неподтверждённым диагнозом, но вся симптоматика заболевания была, и ещё 200 — это люди с хроническими заболеваниями, на которые COVID повлиял», — сказал Воробьёв.

Ранее сообщалось, что производители масок в Подмосковье получат субсидии более чем на 85 млн рублей.

Также в Московской области рассказали о работе Воскресенской районной больницы №2 по борьбе с COVID-19.