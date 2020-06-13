МФЦ смогут сами устанавливать особенности предоставления услуг
- РИА Новости
«Речь, в частности, идёт об ограничении количества функционирующих окон МФЦ, о дистанционной работе с заявителями, о временном сокращении перечня доступных услуг. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и с одобрения региональных властей», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Новые правила будут действовать до конца 2020 года, отмечается в постановлении.
Ранее сообщалось, что в Татарстане МФЦ начнут работать с 15 июня в обычном режиме.