МФЦ смогут сами устанавливать особенности предоставления услуг

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому многофункциональные центры (МФЦ) смогут самостоятельно устанавливать особенности предоставления услуг.
МФЦ смогут сами устанавливать особенности предоставления услуг
  • РИА Новости

«Речь, в частности, идёт об ограничении количества функционирующих окон МФЦ, о дистанционной работе с заявителями, о временном сокращении перечня доступных услуг. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и с одобрения региональных властей», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Новые правила будут действовать до конца 2020 года, отмечается в постановлении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане МФЦ начнут работать с 15 июня в обычном режиме.

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