В Татарстане МФЦ начнут работать с 15 июня в обычном режиме

Директор ГБУ МФЦ в Республике Татарстан Ленара Музафарова заявила, что с 15 июня все многофункциональные центры в регионе начнут работать в обычном режиме.

Как передаёт inkazan.ru, посетителей будут принимать в порядке живой очереди, при этом в МФЦ нужно будет носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.

Также рекомендуется носить перчатки.

На входе посетителям будут измерять температуру.

Уточняется, что с 13 апреля МФЦ начали вести приём граждан по записи. За два месяца за услугами обратились 285 тыс. человек.

1 июня Nation News сообщал, что в Москве начали работу непродовольственные магазины.