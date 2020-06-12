В Татарстане МФЦ начнут работать с 15 июня в обычном режиме
- Reuters
Как передаёт inkazan.ru, посетителей будут принимать в порядке живой очереди, при этом в МФЦ нужно будет носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.
Также рекомендуется носить перчатки.
На входе посетителям будут измерять температуру.
Уточняется, что с 13 апреля МФЦ начали вести приём граждан по записи. За два месяца за услугами обратились 285 тыс. человек.
1 июня Nation News сообщал, что в Москве начали работу непродовольственные магазины.