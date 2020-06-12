В Татарстане МФЦ начнут работать с 15 июня в обычном режиме

Короткая ссылка
Директор ГБУ МФЦ в Республике Татарстан Ленара Музафарова заявила, что с 15 июня все многофункциональные центры в регионе начнут работать в обычном режиме.
В Татарстане МФЦ начнут работать с 15 июня в обычном режиме
  • Reuters

Как передаёт inkazan.ru, посетителей будут принимать в порядке живой очереди, при этом в МФЦ нужно будет носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.

Также рекомендуется носить перчатки.

На входе посетителям будут измерять температуру.

Уточняется, что с 13 апреля МФЦ начали вести приём граждан по записи. За два месяца за услугами обратились 285 тыс. человек.

1 июня Nation News сообщал, что в Москве начали работу непродовольственные магазины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить