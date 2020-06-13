В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции
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«Локализация объявлена в 10:40 мск», — рассказали агентству.
Ранее прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова начала проверку по факту взрыва газа и пожара на городской газораспределительной станции
По данным Минздрава Татарстана, в результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадавших госпитализированы.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.