В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции

В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.

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«Локализация объявлена в 10:40 мск», — рассказали агентству. Ранее прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова начала проверку по факту взрыва газа и пожара на городской газораспределительной станции По данным Минздрава Татарстана, в результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадавших госпитализированы. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.