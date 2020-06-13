СК возбудил дело после хлопка газа на газозаправочной станции Казани

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Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа на газозаправочной станции в Казани, в результате которого пострадали рабочие. Об этом сообщили в главке СК России по Татарстану.
СК возбудил дело после хлопка газа на газозаправочной станции Казани
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«Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК России (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах)», — заявили в пресс-службе.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты, которые после локализации пожара приступят к осмотру. 

В настоящее время решается вопрос о назначении необходимых экспертиз для установления причины произошедшего.

В СК добавили, что точное число пострадавших рабочих уточняется.

Ранее в МЧС сообщили о взрыве газа и пожаре на наземном стационарном объекте газораспределительной станции в Казани, в результате которого пострадали четыре человека. 

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