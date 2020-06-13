На газораспределительной станции в Казани произошёл взрыв газа и пожар

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На наземном стационарном объекте газораспределительной станции в Казани произошёл взрыв сжиженного газа с последующим возгоранием, в результате пострадали четыре человека, сообщили в МЧС России.
На газораспределительной станции в Казани произошёл взрыв газа и пожар
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«В 21:56 поступило сообщение о пожаре на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». Предположительно, произошёл взрыв сжиженного газа на наземном стационарном объекте ёмкостью 100 куб. м с последующим горением», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В МЧС добавили, что в результате происшествия пострадали четыре человека.

При этом сохраняется угроза распространения пожара на другие ёмкости.

На месте ЧП работают 11 единиц пожарной и специальной техники, для тушения возгорания готовятся задействовать вертолёт Ми-8.

В мае один человек пострадал в результате взрыва газового баллона на судостроительном предприятии во Владивостоке.

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