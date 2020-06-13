Прокуратура начала проверку после пожара на ГРС в Казани

Прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова начала проверку по факту взрыва газа и пожара на городской газораспределительной станции, сообщили в пресс-службе.

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«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ на взрывоопасном объекте», — приводит сообщение ТАСС. На место происшествия выехали прокурор Казани Олег Дроздов и исполняющий обязанности прокурора Московского района города Марат Мустафин. Уголовное дело по факту ЧП взято на особый контроль. Ранее в МЧС рассказали об обстановке на месте тушения пожара на ГРС в Казани. По данным Минздрава Татарстана, в результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадавших госпитализированы. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.