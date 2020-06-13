В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС

В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«По состоянию на 07:00 мск для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что продолжается факельное горение резервуара объёмом 170 кубометров.

«На данный момент проводится перекачка газа в резервную ёмкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — привели в пресс-службе ведомства слова замначальника республиканского главка МЧС Константина Чанышева.

Ранее прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова начала проверку по факту взрыва газа и пожара на городской газораспределительной станции

По данным Минздрава Татарстана, в результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадавших госпитализированы.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.