В Красноярском крае от подтоплений освободились 35 жилых домов

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В Красноярском крае из зоны подтопления освободились 35 жилых домов и 63 приусадебных участка в четырёх населённых пунктах, сообщает региональное управление МЧС России.
В Красноярском крае от подтоплений освободились 35 жилых домов
  • © ГУ МЧС по Красноярскому краю

«На сегодняшний день освободились от воды 63 приусадебных участка, 35 жилых домов в населённых пунктах Иджа Шушенского района, Нарва Манского района, Ермаковское, Мигна Ермаковского района края», — говорится в пресс-релизе.

При этом подтопленными остаются 69 приусадебных участков, на которых расположено 18 жилых домов в населённых пунктах Нарва Манского района, Ермаковское, Жеблахты Ермаковского района и Иджа Шушенского района.

Кроме того, разрушен автомобильный мост для технологического транспорта в Курагинском районе.

На месте работает группировка МЧС из 98 человек, задействовано 28 единиц техники.

Ранее сообщалось, что паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов Красноярского края.

8 июня в трёх районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводков.

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