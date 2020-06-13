В Приморье сообщили о 178 новых случаях коронавируса

В Приморском крае 12 и 13 июня выявили 178 новых носителей коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 в регионе возросло до 2787, сообщили в местном правительстве.

«Это связано, в том числе, с активностью людей на улицах, посещением побережий», — приводятся слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской.

В настоящее время лечение проходят более 1 тыс. жителей, 33 человека находятся в тяжёлом состоянии.

Всего выздоровели 1662 жителя, 26 заболевших скончались.

С 7 июня в Приморском крае отменили 14-дневный обязательный карантин для приезжающих из других регионов страны.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.