В Приморье сообщили о 178 новых случаях коронавируса
- АГН «Москва»
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«Это связано, в том числе, с активностью людей на улицах, посещением побережий», — приводятся слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской.
В настоящее время лечение проходят более 1 тыс. жителей, 33 человека находятся в тяжёлом состоянии.
Всего выздоровели 1662 жителя, 26 заболевших скончались.
С 7 июня в Приморском крае отменили 14-дневный обязательный карантин для приезжающих из других регионов страны.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.