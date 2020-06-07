В Приморье отменили карантин для въезжающих в регион

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В воскресенье, 7 июня, в Приморском крае перестал действовать режим въезда, который предполагал 14-дневный обязательный карантин для россиян из других регионов страны.

«С сегодняшнего дня вступает в силу новый порядок въезда в Приморский край», — цитирует ТАСС пресс-службу края.

Отмечается, что приезжающим в регион необходимо заполнить анкету, в которой нужно указать контактные данные и цель приезда.

«После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин», — указано в тексте.

Ранее власти Приморья продлили ограничения в рамках повышенной готовности в регионе до 15 июня включительно.

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