В Приморье отменили карантин для въезжающих в регион
«С сегодняшнего дня вступает в силу новый порядок въезда в Приморский край», — цитирует ТАСС пресс-службу края.
Отмечается, что приезжающим в регион необходимо заполнить анкету, в которой нужно указать контактные данные и цель приезда.
«После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин», — указано в тексте.
Ранее власти Приморья продлили ограничения в рамках повышенной готовности в регионе до 15 июня включительно.