В Сочи начали проверку из-за загрязнения реки Ира
- РИА Новости
«Процессуальную проверку проводит полиция и мы, сочинская межведомственная природоохранная прокуратура, со своей стороны», — сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что после получения результатов экспертизы прокуратура обратится в суд. По предварительным данным ведомства, горюче-смазочные материалы попали в реку со станции технического обслуживания.
Как заявили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю, в полицию поступило заявление от жителей посёлка Дагомыса Лазаревского района Сочи по факту загрязнения реки Ира.
Источник агентства сообщил, что МЧС проводит очистку реки.
В конце мая в Норильске на ТЭЦ произошёл разлив дизтоплива.