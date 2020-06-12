В Сочи начали проверку из-за загрязнения реки Ира

Полиция и прокуратура Сочи организовали проверку по факту загрязнения реки Ира горюче-смазочными материалами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Краснодарского края.

«Процессуальную проверку проводит полиция и мы, сочинская межведомственная природоохранная прокуратура, со своей стороны», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что после получения результатов экспертизы прокуратура обратится в суд. По предварительным данным ведомства, горюче-смазочные материалы попали в реку со станции технического обслуживания.

Как заявили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю, в полицию поступило заявление от жителей посёлка Дагомыса Лазаревского района Сочи по факту загрязнения реки Ира.

Источник агентства сообщил, что МЧС проводит очистку реки.

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