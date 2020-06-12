Вирусолог оценил прогноз о завершении эпидемии коронавируса в России

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Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал прогноз о завершении эпидемии коронавируса в России в конце июля 2020 года.
Вирусолог оценил прогноз о завершении эпидемии коронавируса в России
  • РИА Новости

«Конца этой волны действительно можно ожидать в конце июля — начале августа. На это похоже. Хотя сказать с полной уверенностью нельзя. Я не знаю, насколько точны прогнозы, составленные математиками, это не такая простая вещь: здесь просто математически подойти недостаточно», — отметил вирусолог в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он уточнил, что строгих критериев окончания пандемии нет, и добавил, что вторая волна осенью или зимой неизбежна.

Ранее учёные Российского химико-технологического университета имени Менделеева спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в конце июля 2020 года.

В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных COVID-19.

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