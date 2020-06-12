В Удмуртии рассказали об акции «Спасибо медикам-героям»

В День России 12 июня фасад здания правительства Удмуртии будет окрашен в цвета российского триколора. Кроме того, на нём будут транслировать рисунки детей, подготовленные в рамках акции «Спасибо медикам-героям».

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона, акция стартовала в апреле текущего года.

В ней участвовали школьники с 1-го по 11-й класс.

Отмечается, что всего дети прислали более 2 тыс. рисунков.

Ранее телеканал «360» передавал, что лётчики пилотажной группы «Первый полёт» поздравили всех жителей страны с Днём России и вывели в небе надпись: «Мы Россия! Мы вместе!»