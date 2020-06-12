В Удмуртии рассказали об акции «Спасибо медикам-героям»
- © пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона, акция стартовала в апреле текущего года.
В ней участвовали школьники с 1-го по 11-й класс.
Отмечается, что всего дети прислали более 2 тыс. рисунков.
Ранее телеканал «360» передавал, что лётчики пилотажной группы «Первый полёт» поздравили всех жителей страны с Днём России и вывели в небе надпись: «Мы Россия! Мы вместе!»