В Удмуртии рассказали об акции «Спасибо медикам-героям»

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В День России 12 июня фасад здания правительства Удмуртии будет окрашен в цвета российского триколора. Кроме того, на нём будут транслировать рисунки детей, подготовленные в рамках акции «Спасибо медикам-героям».
В Удмуртии рассказали об акции «Спасибо медикам-героям»
  • © пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона, акция стартовала в апреле текущего года.

В ней участвовали школьники с 1-го по 11-й класс.

Отмечается, что всего дети прислали более 2 тыс. рисунков.

Ранее телеканал «360» передавал, что лётчики пилотажной группы «Первый полёт» поздравили всех жителей страны с Днём России и вывели в небе надпись: «Мы Россия! Мы вместе!»

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