Врач оценила необходимость выпивать не менее двух литров воды в день

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Врач-терапевт Ольга Кашубина оценила информацию о необходимости выпивать не менее двух литров воды в день.
Врач оценила необходимость выпивать не менее двух литров воды в день
  • globallookpress.com

По её мнению, организм сам подскажет, когда и сколько воды нужно выпить, чтобы восполнить нехватку влаги.

«У нас в организме довольно неплохо настроен центр жажды. Если бы он был плохо настроен, то вы быстро бы про это узнали, поскольку страдали бы от обезвоживания. Нет ничего страшного в том, чтобы следовать за своей жаждой и ничего более не предпринимать. От этого вы не заболеете, а наоборот, не будете себя утомлять «водной пыткой» и гнаться за нормой, которая неизвестно откуда взялась», — пояснила Ольга Кашубина в беседе с радио Sputnik.

При этом она добавила, что детям, которые могут не следить за сигналами жажды, необходимо регулярно предлагать воду, чтобы они избежали обезвоживания.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации по питанию в условиях аномальной жары.

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