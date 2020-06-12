Роспотребнадзор подготовил новые требования к рынкам и магазинам
- Pixabay
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на проект документа, требования разработаны до 1 января 2031 года.
Согласно проекту, сотрудникам магазинов запретят продавать продукты, которые упали на пол, взвешивать товары без упаковки, выливать напитки из использованных стаканов в общую тару.
Также нельзя будет размещать рыбные магазины в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям.
Кроме того, правила предусматривают, что уровни шума в торговых залах должны будут соответствовать аналогичным требованиям к жилым помещениям.
При этом в объектах мелкорозничной торговли будет запрещена реализация бахчевых культур частями и с надрезами.
В требованиях говорится, что на открытых рынках будет обязательной установка навесов над торговыми точками.
В стационарных палатках и киосках необходимо будет устанавливать раковины для мытья рук.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по организации питания в школах.