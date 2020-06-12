Роспотребнадзор подготовил новые требования к рынкам и магазинам

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Роспотребнадзор разработал проект новых санитарно-эпидемиологических требований, касающихся работы продуктовых рынков и магазинов. Целью требований является предотвращение возникновения и распространения инфекций и пищевых отравлений.
Роспотребнадзор подготовил новые требования к рынкам и магазинам
  • Pixabay

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на проект документа, требования разработаны до 1 января 2031 года.

Согласно проекту, сотрудникам магазинов запретят продавать продукты, которые упали на пол, взвешивать товары без упаковки, выливать напитки из использованных стаканов в общую тару. 

Также нельзя будет размещать рыбные магазины в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям.

Кроме того, правила предусматривают, что уровни шума в торговых залах должны будут соответствовать аналогичным требованиям к жилым помещениям.

При этом в объектах мелкорозничной торговли будет запрещена реализация бахчевых культур частями и с надрезами.

В требованиях говорится, что на открытых рынках будет обязательной установка навесов над торговыми точками.

В стационарных палатках и киосках необходимо будет устанавливать раковины для мытья рук.

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