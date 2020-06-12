Более 14 млн тестов на COVID-19 проведено в России

Более 14 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России.

«В России проведено более 14,2 млн тестов на коронавирус», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Уточняется, что за сутки было сделано 343 тыс. тестов.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 322 тыс. человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что бесконечного и безграничного роста тестирования на коронавирус не нужно.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.