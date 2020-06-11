Собянин призвал продолжать работу на удалёнке в Москве
- РИА Новости
«Сам работодатель определяет, как открываться, в каком объёме, но мы по-прежнему, я хочу обратить внимание работодателей, руководителей предприятий, по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на удалёнке, как принято сейчас говорить. Если можно, то лучше, конечно, делать это дистанционно, не создавая скученность в офисах и предприятиях», — сказал он.
По его словам, там, где это невозможно, необходимо «обеспечивать санитарный режим на самом предприятии».
«Но если возможно, продолжать работать на удалёнке», — подчеркнул он.
Ранее специалисты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с COVID-19 в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
Во вторник, 9 июня, в Москве был снят режим пропусков и отменена обязательная самоизоляция граждан.