Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ссылаясь на мнение специалистов.
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
  • © Игорь Иванко
  • АГН «Москва»

«Коллеги уже говорят, что первые партии могут появиться в августе, сентябре, октябре, но специалисты говорят, что массовое вакцинирование возможно только ближе уже к новому году, зиме и так далее. Надеюсь, что это будет раньше. Все работают над этим, максимально быстро, насколько это возможно в этих процессах. Но вообще нет никаких сомнений, что такая вакцина появится, и появится в ближайшее время», — сказал он.

Как подчеркнул Собянин, мало провести клинические испытания и зарегистрировать вакцину.

«Надо наладить не просто производство, а массовое производство. То есть это производство должно исчисляться миллионами доз… Чтобы нарастить этот объём, конечно, потребуется время», — пояснил он.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что, по результатам тестирования вакцины, у всех разработчиков были выявлены вирусонейтрализующие антитела.

Как отмечали в правительстве, массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться осенью.

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