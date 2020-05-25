В центре Гамалеи оценили итоги тестирования вакцины от коронавируса

У всех разработчиков вакцины от новой коронавирусной инфекции по результатам её тестирования выявили вирусонейтрализующие антитела к COVID-19, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, все разработчики вакцины прошли добровольную вакцинацию, «понимая её безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата».

Гинцбург подчеркнул, что в процессе создания вакцины от коронавируса «они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть».

«Естественно (антитела есть. — RT). У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — цитирует его в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале ТАСС.

Ранее Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.