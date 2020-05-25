В центре Гамалеи оценили итоги тестирования вакцины от коронавируса
По его словам, все разработчики вакцины прошли добровольную вакцинацию, «понимая её безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата».
Гинцбург подчеркнул, что в процессе создания вакцины от коронавируса «они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть».
«Естественно (антитела есть. — RT). У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — цитирует его в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале ТАСС.
Ранее Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.