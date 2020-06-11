Летние кафе и салоны красоты откроют в Новгородской области с 25 июня
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
На всей территории региона с 25 июня возобновят работу библиотеки, салоны красоты, музеи, летние уличные кафе. Также станут доступны детские площадки.
С 6 июля могут открыться гостиницы.
Как отметил Никитин, деятельность разрешена только в случае соблюдения санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора.
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