Летние кафе и салоны красоты откроют в Новгородской области с 25 июня

В Новгородской области прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Губернатор Андрей Никитин заявил, что в некоторых муниципалитетах могут произойти послабления ограничений.

РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости». На всей территории региона с 25 июня возобновят работу библиотеки, салоны красоты, музеи, летние уличные кафе. Также станут доступны детские площадки. С 6 июля могут открыться гостиницы. Как отметил Никитин, деятельность разрешена только в случае соблюдения санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.