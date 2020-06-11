Аэропорт Кургана вводит новые правила из-за коронавируса

Аэропорт Кургана рассказал о временном порядке прохождения предполётных процедур, принятом из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт предприятия.

В частности, в здание аэровокзала не допускаются провожающие. Пассажирам нельзя снимать маски на территории аэропорта и протяжении всего рейса.

На входе пассажира проверят по спискам. Также будет измерена температура. В здании необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра.

Особый временный порядок прохождения предполётных процедур введён до особого указания во исполнение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.