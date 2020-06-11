В Росавиацию поступили заявки на субсидии от десяти аэропортов

Заявки на получение субсидий для частичной компенсации расходов подали десять российских аэропортов, сообщили в Росавиации.

«Заявку на компенсацию расходов за апрель 2020 года подал московский аэропорт Шереметьево, а также аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Там уточнили, что приказы о предоставлении субсидий будут подписаны в течение следующей недели после завершения проверки документации.

В Росавиации отметили, что данная мера господдержки позволит аэропортам продолжить «бесперебойную деятельность» и сохранить специалистов авиационного персонала.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам страны.

Правительство России намерено выделить 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов.