В Росавиацию поступили заявки на субсидии от десяти аэропортов

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Заявки на получение субсидий для частичной компенсации расходов подали десять российских аэропортов, сообщили в Росавиации.
В Росавиацию поступили заявки на субсидии от десяти аэропортов
  • РИА Новости

«Заявку на компенсацию расходов за апрель 2020 года подал московский аэропорт Шереметьево, а также аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Там уточнили, что приказы о предоставлении субсидий будут подписаны в течение следующей недели после завершения проверки документации.

В Росавиации отметили, что данная мера господдержки позволит аэропортам продолжить «бесперебойную деятельность» и сохранить специалистов авиационного персонала.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам страны.

Правительство России намерено выделить 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов.

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