Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам страны.

«Российские аэропорты могут начинать подавать заявки на получение субсидий... Результатом предоставления субсидии должна стать бесперебойная работа и сохранение численности персонала», — говорится в сообщении правительства.

Получатель субсидии не может находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. В числе других требований: отсутствие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, готовность к проверкам целевого расходования средств.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов.