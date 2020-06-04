Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам страны.
Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Российские аэропорты могут начинать подавать заявки на получение субсидий... Результатом предоставления субсидии должна стать бесперебойная работа и сохранение численности персонала», — говорится в сообщении правительства.

Получатель субсидии не может находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. В числе других требований: отсутствие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, готовность к проверкам целевого расходования средств. 

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов.

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