Аэропорты России получат почти 11 млрд рублей поддержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов.

«Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объёмов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам, но не руководителям высшего звена.

Также субсидии разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

Ранее Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым.