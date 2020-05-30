Аэропорты России получат почти 11 млрд рублей поддержки
- РИА Новости
«Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объёмов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам, но не руководителям высшего звена.
Также субсидии разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.
Ранее Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым.