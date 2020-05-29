Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.

«Государство вернёт самозанятым налог, уплаченный ими в 2019 году. Распоряжение о выделении на эти цели 1,6 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — указано в сообщении.

В правительстве уточнили, что для возврата налога самозанятым не нужно будет направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы.

«Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении «Мой налог», — заявили в кабмине.

11 мая президент России Владимир Путин предложил вернуть в полном объёме самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.

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