Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.
«Государство вернёт самозанятым налог, уплаченный ими в 2019 году. Распоряжение о выделении на эти цели 1,6 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — указано в сообщении.
В правительстве уточнили, что для возврата налога самозанятым не нужно будет направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы.
«Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении «Мой налог», — заявили в кабмине.
11 мая президент России Владимир Путин предложил вернуть в полном объёме самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.