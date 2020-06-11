Министр просвещения назвал число сдающих ЕГЭ в 2020 году
- РИА Новости
«700 тыс. — это было до решения по поводу выдачи аттестатов. Процентов на десять сократилось, то есть порядка 650 тыс., 640 тыс. примерно», — цитирует Интерфакс Кравцова.
Он уточнил, что предпочтения в выборе предметов кардинальным образом не поменялись.
Также сообщается, что статистика по выбранным предметам будет опубликована позже.
Ранее стало известно, что выпускники школ, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата.