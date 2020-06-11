Министр просвещения назвал число сдающих ЕГЭ в 2020 году

Решение о выдаче аттестатов за 11-й класс без сдачи ЕГЭ привело к тому, что число участников экзамена в этом году снизилось примерно на 10% и составляет около 640 тыс. человек, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«700 тыс. — это было до решения по поводу выдачи аттестатов. Процентов на десять сократилось, то есть порядка 650 тыс., 640 тыс. примерно», — цитирует Интерфакс Кравцова.

Он уточнил, что предпочтения в выборе предметов кардинальным образом не поменялись.

Также сообщается, что статистика по выбранным предметам будет опубликована позже.

Ранее стало известно, что выпускники школ, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата.