Вирусолог дал рекомендации по выходу из самоизоляции
- РИА Новости
«Из любой ситуации надо выходить плавно. И из ограничений, связанных с пандемией коронавируса, нужно выходить плавно. И это должно идти от людей, а не от начальства. Люди сами должны соблюдать меры предосторожности, которые сейчас всё ещё уместны», — отметил специалист в беседе с ФАН.
Вирусолог рекомендовал по-прежнему избегать скопления людей, не собираться большими компаниями и не пренебрегать использованием масок, особенно в закрытых помещениях.
Он напомнил, что пока резкого улучшения ситуации с распространением коронавируса в России не наблюдается и риск заболеть всё ещё присутствует.
Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.