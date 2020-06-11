Вирусолог дал рекомендации по выходу из самоизоляции

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Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.
Вирусолог дал рекомендации по выходу из самоизоляции
  • РИА Новости

«Из любой ситуации надо выходить плавно. И из ограничений, связанных с пандемией коронавируса, нужно выходить плавно. И это должно идти от людей, а не от начальства. Люди сами должны соблюдать меры предосторожности, которые сейчас всё ещё уместны», — отметил специалист в беседе с ФАН.

Вирусолог рекомендовал по-прежнему избегать скопления людей, не собираться большими компаниями и не пренебрегать использованием масок, особенно в закрытых помещениях.

Он напомнил, что пока резкого улучшения ситуации с распространением коронавируса в России не наблюдается и риск заболеть всё ещё присутствует.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.

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