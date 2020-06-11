Вирусолог дал рекомендации по выходу из самоизоляции

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.

«Из любой ситуации надо выходить плавно. И из ограничений, связанных с пандемией коронавируса, нужно выходить плавно. И это должно идти от людей, а не от начальства. Люди сами должны соблюдать меры предосторожности, которые сейчас всё ещё уместны», — отметил специалист в беседе с ФАН.

Вирусолог рекомендовал по-прежнему избегать скопления людей, не собираться большими компаниями и не пренебрегать использованием масок, особенно в закрытых помещениях.

Он напомнил, что пока резкого улучшения ситуации с распространением коронавируса в России не наблюдается и риск заболеть всё ещё присутствует.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.