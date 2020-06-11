Петербургские школы откроются 1 сентября в очном режиме
- РИА Новости
Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Смольного, городские власти совместно с Роспотребнадзором прорабатывают решения, которые позволят обеспечить безопасность детей и сотрудников.
Беглов отметил, что подготовку образовательных учреждений перед новым учебным годом планируется завершить 15 августа.
9 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на возобновление очных занятий в школах с 1 сентября.
Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.