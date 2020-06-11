Петербургские школы откроются 1 сентября в очном режиме

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские образовательные учреждения возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Петербургские школы откроются 1 сентября в очном режиме
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Смольного, городские власти совместно с Роспотребнадзором прорабатывают решения, которые позволят обеспечить безопасность детей и сотрудников.

Беглов отметил, что подготовку образовательных учреждений перед новым учебным годом планируется завершить 15 августа.

9 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на возобновление очных занятий в школах с 1 сентября.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.

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