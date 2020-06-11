Объявлена программа празднования Дня России в Нижегородской области

Стала известна программа празднования Дня России в Нижегородской области.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, 12 июня можно будет принять участие в онлайн-флешмобах «Русские рифмы», «Окна России», «Флаги России», «За семью, за Родину, за Россию».

«К этим акциям уже присоединились не только жители всех регионов России, но и наши соотечественники за рубежом», — отметил он.

С 10:00 до 21:00 на официальных страницах регионального Министерства культуры в соцсетях будут размещать исторические онлайн-проекты, фильмы о стране, трансляции концертов и световых шоу.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о Дне города в Сочи.