Власти Сочи рассказали, как пройдёт День города
- Сочи / © Илья Питалев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Юга.ру».
В марте принято решение перенести ежегодную дату празднования на последние выходные мая. Из-за ситуации с коронавирусом традиционный карнавал заменят на онлайн-марафон.
Кроме того, в четырёх районах будут курсировать автобусы с артистами. Запланированы 15-минутные представления во дворах.
«Сочинцы смогут увидеть артистов из окон своих домов. Это и безопасно, и создаёт праздничное настроение. Выступать будут сотрудники не только домов культуры, но и знаменитые в городе певцы и музыканты», — заявила начальник управления культуры Марианна Устинова.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о праздновании Дня города в Санкт-Петербурге.