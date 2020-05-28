Власти Сочи рассказали, как пройдёт День города

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, как пройдёт День города в 2020 году.

Об этом сообщает «Юга.ру».

В марте принято решение перенести ежегодную дату празднования на последние выходные мая. Из-за ситуации с коронавирусом традиционный карнавал заменят на онлайн-марафон.

Кроме того, в четырёх районах будут курсировать автобусы с артистами. Запланированы 15-минутные представления во дворах.

«Сочинцы смогут увидеть артистов из окон своих домов. Это и безопасно, и создаёт праздничное настроение. Выступать будут сотрудники не только домов культуры, но и знаменитые в городе певцы и музыканты», — заявила начальник управления культуры Марианна Устинова.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о праздновании Дня города в Санкт-Петербурге.