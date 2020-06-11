Минпросвещения оценило ситуацию с тестированием на коронавирус на ЕГЭ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что регионы будут самостоятельно принимать решение о необходимости тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В ходе пресс-конференции Кравцова спросили, будут ли тестировать всех участников ЕГЭ или только организаторов.

«Это каждый регион решает, исходя из ситуации. Допустим, вот по Ханты-Мансийску они планируют проводить такую диагностику, но это как рекомендация... Роспотребнадзора. Нет такой обязанности», — цитирует его ТАСС.

Глава Минпросвещения уточнил, что обязательным требованием является измерение температуры на входе в места проведения ЕГЭ, рассадка участников на расстоянии 1,5 м друг от друга, а также недопуск к работе организаторов экзамена старше 65 лет и использование антисептиков и медицинских масок.

Ранее в Рособрнадзоре допустили, что в пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию.

Основная волна сдачи ЕГЭ стартует 3 июля. При этом экзамены будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.