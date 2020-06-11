В Ленобласти рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году.

Об этом сообщает kp.ru.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» за 2019 год построены 11 фельдшерско-акушерских пунктов и приобретено 48 передвижных медицинских комплексов. По темпам развития выездных форм медицинской помощи Ленинградская область опережает многие субъекты России», — заявил Дрозденко, выступая перед законодательным собранием с ежегодным отчётом.

По словам губернатора, в настоящее время в регионе действует 17 передвижных амбулаторий.

Как отметил Дрозденко, ежегодно расширяется парк санитарной авиации, к 2024 году должна быть завершена организация её работы с возможностью эвакуации из всех районов в круглосуточном режиме.

Ранее ОТР сообщало, что в Липецке заработал новый госпиталь для пациентов с COVID-19. Для него переоборудовали корпус одного из санаториев.