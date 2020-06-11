Росгвардия уволила сотрудника после видео о «подбросе наркотиков»

В Росгвардии приняли решение уволить своего сотрудника после публикации видео, на котором он пригрозил жителю Москвы «подбросить наркотики». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

РИА Новости

«Да, подписан приказ о его увольнении», — цитирует Грибакина ТАСС. Ранее сообщалось, что Росгвардия назначила своему сотруднику строгое дисциплинарное наказание после появления в ряде Telegram-каналов видео, на котором он грозится «подбросить наркотики» жителю Москвы. Как уточнили в Росгвардии, инцидент произошёл «несколько дней назад». Сообщалось, что росгвардеец приехал разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки.