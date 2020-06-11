Росгвардия уволила сотрудника после видео о «подбросе наркотиков»
- РИА Новости
«Да, подписан приказ о его увольнении», — цитирует Грибакина ТАСС.
Ранее сообщалось, что Росгвардия назначила своему сотруднику строгое дисциплинарное наказание после появления в ряде Telegram-каналов видео, на котором он грозится «подбросить наркотики» жителю Москвы.
Как уточнили в Росгвардии, инцидент произошёл «несколько дней назад».
Сообщалось, что росгвардеец приехал разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки.