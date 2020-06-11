Росгвардия уволила сотрудника после видео о «подбросе наркотиков»

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В Росгвардии приняли решение уволить своего сотрудника после публикации видео, на котором он пригрозил жителю Москвы «подбросить наркотики». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Росгвардия уволила сотрудника после видео о «подбросе наркотиков»
  • РИА Новости

«Да, подписан приказ о его увольнении», — цитирует Грибакина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Росгвардия назначила своему сотруднику строгое дисциплинарное наказание после появления в ряде Telegram-каналов видео, на котором он грозится «подбросить наркотики» жителю Москвы.

Как уточнили в Росгвардии, инцидент произошёл «несколько дней назад».

Сообщалось, что росгвардеец приехал разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки.

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