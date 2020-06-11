Росгвардейцу назначили наказание после видео о «подбросе наркотиков»

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Росгвардия назначила своему сотруднику строгое дисциплинарное наказание после появления в ряде Telegram-каналов видео, на котором работник вневедомственной охраны пригрозил жителю Москвы «подбросить наркотики».
Росгвардейцу назначили наказание после видео о «подбросе наркотиков»
  • РИА Новости

«После публикации видео о недопустимом поведении... установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства. Сотрудник вневедомственной охраны привлечён к строгой дисциплинарной ответственности», — приводит сообщение пресс-службы столичного главка ведомства РИА Новости.

Как уточнили в Росгвардии, инцидент произошёл «несколько дней назад».

Там также добавили, что пострадавшему принесли извинения и пообещали принять соответствующие меры.

Как сообщали Telegram-каналы, сотрудник приехал разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки.

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