Росгвардейцу назначили наказание после видео о «подбросе наркотиков»

Росгвардия назначила своему сотруднику строгое дисциплинарное наказание после появления в ряде Telegram-каналов видео, на котором работник вневедомственной охраны пригрозил жителю Москвы «подбросить наркотики».

«После публикации видео о недопустимом поведении... установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства. Сотрудник вневедомственной охраны привлечён к строгой дисциплинарной ответственности», — приводит сообщение пресс-службы столичного главка ведомства РИА Новости.

Как уточнили в Росгвардии, инцидент произошёл «несколько дней назад».

Там также добавили, что пострадавшему принесли извинения и пообещали принять соответствующие меры.

Как сообщали Telegram-каналы, сотрудник приехал разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки.