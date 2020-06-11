Росгвардейцу назначили наказание после видео о «подбросе наркотиков»
- РИА Новости
«После публикации видео о недопустимом поведении... установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства. Сотрудник вневедомственной охраны привлечён к строгой дисциплинарной ответственности», — приводит сообщение пресс-службы столичного главка ведомства РИА Новости.
Как уточнили в Росгвардии, инцидент произошёл «несколько дней назад».
Там также добавили, что пострадавшему принесли извинения и пообещали принять соответствующие меры.
Как сообщали Telegram-каналы, сотрудник приехал разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки.