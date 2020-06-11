Врач рассказала, как остановить поседение волос

Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, как можно приостановить процесс поседения волос.

В беседе с радио Sputnik специалист отметила, что одной из причин поседения волос является стресс, из-за которого образуется спазм сосудов, вследствие чего нарушается кровообращение и клетки перестают нормально функционировать.

Ольга Кохас пояснила, что сохранить естественный цвет волос, приостановив процесс поседения, можно при помощи специальных средств, содержащих медь.

«Можно провести профилактику поседения волос, если использовать лосьоны для роста волос с содержанием меди. Когда люди начинают их использовать, то есть побочный эффект, который состоит в том, что процесс поседения снижается. Остановить этот процесс можно, только если причина — в недостатке меди в организме», — пояснила врач-трихолог.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты «Росконтроля» протестировали шампуни для окрашенных волос.