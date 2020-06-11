В 2020 году в России выпустят монету, посвящённую медработникам

Центробанк заявил, что в 2020 году в России будет выпущена памятная монета номиналом 25 рублей, посвящённая мужеству медицинских работников в период пандемии коронавируса.

РИА Новости

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ЦБ, эскиз монеты пока разрабатывают. «Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго», — отметила зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Выпуск монеты она назвала скромным вкладом в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и подвиге врачей. Ранее Udm-info.ru сообщал, что серебряную памятную монету выпустит Банк России к 100-летию государственности Удмуртии.