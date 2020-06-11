В 2020 году в России выпустят монету, посвящённую медработникам

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Центробанк заявил, что в 2020 году в России будет выпущена памятная монета номиналом 25 рублей, посвящённая мужеству медицинских работников в период пандемии коронавируса.
В 2020 году в России выпустят монету, посвящённую медработникам
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ЦБ, эскиз монеты пока разрабатывают.

«Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго», — отметила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Выпуск монеты она назвала скромным вкладом в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и подвиге врачей.

Ранее Udm-info.ru сообщал, что серебряную памятную монету выпустит Банк России к 100-летию государственности Удмуртии.

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