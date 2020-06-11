В 2020 году в России выпустят монету, посвящённую медработникам
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ЦБ, эскиз монеты пока разрабатывают.
«Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго», — отметила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Выпуск монеты она назвала скромным вкладом в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и подвиге врачей.
Ранее Udm-info.ru сообщал, что серебряную памятную монету выпустит Банк России к 100-летию государственности Удмуртии.